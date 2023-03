Guerra causa corrida ao armamento na Europa e torna Ucrânia na terceira maior importadora: quatro gráficos do comércio de armas em 2022

A tensão com a Rússia e o conflito com a Europa fizeram aumentar a corrida ao armamento na Europa, em contraciclo com a tendência mundial. A conclusão é do novo relatório do Instituto Internacional de Investigação para a Paz de Estocolmo (SIPRI), divulgado esta segunda-feira . Segundo este instituto, entre 2018 e 2022, os maiores importadores mundiais de armamento eram a Índia, Arábia Saudita, Catar, Austrália e China. Em 2022, para fazer frente à invasão russa, a Ucrânia tornou-se na terceira maior importadora mundial (apenas superada por Qatar e Índia). Enquanto no resto do mundo as importações de armamento caíram 5,1% nos últimos cinco anos em comparação com o período 2013-2017, na Europa dispararam 47%. O incremento foi ainda maior nos Estados Europeus da NATO (65%).

A região onde as importações mais recuaram foi África (-40%). Seguem-se Américas (-21%), Médio Oriente (-8,8%) e Ásia e Oceania (-7,5%). Simultaneamente, “as importações para o Leste Asiático e alguns estados noutras áreas de alta tensão geopolítica aumentaram acentuadamente”, explicita o relatório. “Mesmo que as transferências de armas tenham diminuído globalmente, as para a Europa aumentaram acentuadamente devido às tensões entre a Rússia e a maioria dos outros estados europeus”, afirma Pieter D. Wezeman, investigador sénior do Programa de Transferências de Armas do SIPRI. “Após a invasão da Ucrânia pela Rússia, os estados europeus querem importar mais armas, mais rápido. A competição estratégica também continua noutros lugares: as importações de armas para o Leste Asiático aumentaram e as para o Oriente Médio permanecem em alto nível.”

Ucrânia tornou-se no terceiro maior importador de armas Segundo o relatório, “de 1991 até o final de 2021, a Ucrânia importou poucas armas importantes”. Isto mudou significativamente com a invasão russa. “Como resultado da ajuda militar dos EUA e de muitos estados europeus”, a Ucrânia tornou-se na terceira maior importadora de armamento em 2022. O aumento foi tal que, sozinha, totaliza 2% das importações mundiais nos últimos cinco anos. Pieter D Wezeman sublinha ainda que muitos dos sistemas que o Ocidente tem hesitado a enviar para a Ucrânia, por temer uma escalada na guerra, estão a ser fornecidos a outros países que também estão envolvidos em conflitos, nomeadamente no Médio Oriente e no Sul da Ásia. Rússia perde força como exportador “Há muito que as exportações de armas são dominadas pelos EUA e Rússia (consistentemente os primeiro e segundo maiores exportadores nas últimas três décadas). Contudo, o declive entre os dois tem vindo a aumentar significativamente, enquanto entre a Rússia e o terceiro maior fornecedor, a França, tem vido a encolher”, refere o relatório do SIPRI. Nos últimos cinco anos, as exportações de armamento pelos EUA aumentaram 14%, representando atualmente 40% das transferências mundiais. Já a França cresceu de 7,1% para 11%.

Enquanto isso, com o armamento e equipamentos a serem encaminhados para a Ucrânia, a Rússia viu uma quebra nas exportações (de 22% para 16%). Os envios caíram para oito dos seus dez principais clientes. Só na Índia, o maior importador de armamento russo, a quebra foi de 37%. Este país passou a receber 30% do armamento francês. Em contraciclo, contudo, as exportações para a China e Egipto aumentaram significativamente (39% e 44% respetivamente). “É provável que a invasão da Ucrânia limite ainda mais as exportações de armas da Rússia. Isto ocorre porque a Rússia priorizará o fornecimento das suas forças armadas e a procura de outros estados permanecerá baixa devido às sanções comerciais contra a Rússia e à crescente pressão dos EUA e seus aliados para que não se comprem armas russas”, disse Siemon T. Wezeman, investigador sénior do Programa SIPRI de Transferência de Armas. Ásia e Oceania permanecem como região que mais importa A Ásia e Oceania receberam entre 2018 e 2022 cerca de 41% das transferências internacionais de armamento, mantendo-se como a região que mais importa armas. Apesar da ligeira redução média face aos cinco anos anteriores, assinalam-se alguns aumentos significativas das importações de certos países. É o caso da China (+4,1%), Coreia do Sul (+61%), Japão (+171%) e Austrália (23%). “A crescente percepção de ameaças da China e da Coreia do Norte tem impulsionado a crescente procura por importações de armas pelo Japão, Coreia do Sul e Austrália, incluindo armas de ataque de longo alcance”, explica Siemon T. Wezeman. 'O principal fornecedor para todos os três são os EUA.'