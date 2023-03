Wagner Group está a recrutar combatentes em 42 cidades russas para suprir baixas em Bakhmut

“A tática da Ucrânia pode ter limitado as suas perdas ao mesmo tempo que continuou a sugar as forças russas para a que é agora a batalha mais renhida da guerra”, afirmou Yevgeny Prighozin.

As baixas sofridas na tomada da cidade ucraniana de Bakhmut devem-se à tática descrita na Al-Jazeera: as tropas ucranianas livraram-se lentamente das suas defesas mais precárias em Bakhmut ao longo da última semana de fevereiro e a primeira de março, porém não entregaram a cidade do leste do país às forças russas.

Zona de morte

Ao tornar-se uma “zona de matança” Bakhmut é um grande desafio para os mercenários do Wagner Group, que tentam tomar a cidade pelo lado ocidental, declarou o Ministério da Defesa do Reino Unido.

As informações mais recentes reveladas por aquele ministério revelam que, ao longo dos últimos quatro dias, o Wagner Group tomou o controlo da maior parte da Bakhmut oriental ao mesmo tempo que as forças ucranianas aguentavam o lado ocidental, tendo destruído pontes fundamentais sobre o rio Bakhmutka, o qual “marca agora a linha da frente”.

O documento continua: “Com as unidades ucranianas capazes de disparar a partir de edifícios fortificados, esta área tornou-se uma zona de morte, tornando-a um desafio para as forças Wagner, que tentam continuar o assalto frontal em direção a ocidente”. No entanto, prossegue o comunicado, as forças ucranianas e as suas linhas de fornecimento a ocidente continuam vulneráveis às tentativas continuadas dos russos de atacar os defensores pelo norte e pelo sul.