Bakhmut pode cair nas mãos dos russos, mas isso pode fazer parte da estratégia da Ucrânia. Que interesse tático tem a cidade?

A luta por Bakhmut está a tornar-se emblemática. No terreno têm sido plasmadas de forma evidente as estratégias de combate dos dois adversários na guerra. Os russos tentam compensar a falta de qualidade com quantidade, lutando à semelhança do Exército soviético na II Guerra Mundial, mas sem os números que possibilitaram tal estratégia no passado. Já os ucranianos aproveitam a vantagem de serem o lado defensor, aplicando um preço elevado (de muitas vidas) quando os russos atacam. Os russos têm vantagem em quantidade, mas os ucranianos são melhores estrategas militares. E deter a melhor estratégia pode significar deixar cair Bakhmut nas mãos dos russos.