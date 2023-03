Reputação global da Rússia afundou com invasão e Ucrânia ganhou influência, diz novo estudo

SERGEI ILNITSKY

A Rússia desceu quatro lugares, de 9.º para 13.º lugar, no estudo anual sobre a perceção da imagem de 121 países elaborado pela consultora de avaliação de marcas Brand Finance. Na categoria de Reputação, a Rússia caiu da 23.ª para a 105.ª posição, tendo a imagem deteriorado consideravelmente ao nível do ambiente de negócios, valores humanos e relações com outros países

