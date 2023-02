Associação dos Ucranianos em Portugal promove concentrações em Portugal para assinalar um ano de guerra

A Associação dos Ucranianos em Portugal vai realizar esta sexta-feira concentrações em diversos municípios portugueses, numa iniciativa integrada na Jornada Mundial de Apoio à Ucrânia que visa assinalar a passagem de um ano desde que a Rússia iniciou a invasão do país, a 24 de fevereiro de 2022.

As concentrações, que decorrerão a partir das 18h00, vão ter lugar nos seguintes locais, de acordo com um comunicado daquela associação: em Lisboa junto à Assembleia da República, no Porto em frente ao Coliseu, e em Águeda, Coimbra, Santarém, Setúbal, Santiago do Cacém, Évora, Albufeira, Lagos e Funchal, junto às respectivas Câmaras Municipais.

A nota enviada à comunicação social adianta, ainda, que “às 18h24 será feito um minuto de silêncio por todas as vítimas, muitas das quais crianças, mulheres e idosos” e sublinha que “para além do número elevado de mortos e feridos, de ambos os lados, as consequências negativas da guerra também se sentem no mundo: fome, crise económica, inflação, desemprego”.

A Associação dos Ucranianos em Portugal aproveitou para agradecer “aos portugueses toda a solidariedade e pedir a continuação do apoio”.