Vladimir Putin ensaia a “sedução da normalização”

O discurso do estado da nação do Presidente russo, esta terça-feira, foi marcado pelos previsíveis remoques ao Ocidente no tocante à Ucrânia, mas não pela escalada que alguns anteviam, sobretudo depois de no dia anterior o seu homólogo americano, Joe Biden, ter visitado Kiev. Em todo o caso, Vladimir Putin deixou claro que a Rússia se prepara para uma guerra longa, quer em termos quer militares, quer civilizacionais.

