A receita europeia para a guerra: mais sanções, mais armas, mais diplomacia e a sonhada adesão

“Como é que há deputados neste Parlamento que acreditam que o que estamos a fazer não é o correto?”

Esta foi uma das últimas frases com que o chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, terminou a sua participação no debate do Parlamento Europeu que esta quarta-feira, 15 de fevereiro, decorreu em Estrasburgo para discutir o ano de guerra, data que se atinge no próximo dia 24.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler