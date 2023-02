Da conversão do propagandista à visão mística do cineasta do regime. Revista de imprensa russa

Sábado, 11 de fevereiro, Vladimir Romanenko, editor da edição digital do “Komsomolskaya Pravda”, popular tabloide e veículo de propaganda do regime russo, fez um ato de contrição por ter promovido a invasão da Ucrânia. De repente, começou a publicar notícias verdadeiras. O canal de Telegram Prodolzhenie Sleduet (Continua, em tradução livre) foi o primeiro a reparar nisso. “Depois das 19h, hora de Moscovo, conteúdos antiguerra apareceram no site. Referem-se às baixas civis na Ucrânia, afirmando que “o maníaco Putin despeja dinheiro para assassinar gente pacífica na Ucrânia” e acrescenta que a guerra terminará “quando o ditador Putin deixar o poder”.

