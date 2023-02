Reportagem em Kiev. Telhados novos e medos antigos na capital resistente

A vida vai-se reerguendo sobre o medo de que o horror possa voltar na forma de nova ofensiva russa. Há uma piada entre os jovens de Kiev. Quando alguém quer atrasar a entrega de um trabalho na universidade, a desculpa preferida é: “Isso agora só depois da ofensiva.” Ninguém sabe que contornos terá, se ficará consignada ao Leste ou se vão cair mísseis no resto do país, se o tipo de armas será o mesmo ou se o Kremlin prepara algo capaz de forçar o mundo a falar do ataque e não do êxito da resistência ucraniana.

A capital recuperou quase toda a sua população, tem 3,6 dos cerca de 4 milhões de habitantes de antes da guerra. O trânsito voltou ao estado caótico, há filas de espera para jantar fora, mesmo numa terça-feira à noite, jovens trabalham nos seus computadores até ao fecho dos cafés.