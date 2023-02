Vitali Klitschko, presidente da Câmara de Kiev, ao Expresso: “Este ano é um dia muito, muito longo”

A guerra tem quase 365 dias, mas, para o presidente da Câmara de Kiev, “este ano é como se fosse um único dia, muito, muito longo”. Várias vezes campeão mundial de boxe na categoria de pesos-pesados, Vitali Klitschko é a segunda figura da Ucrânia no palco internacional. Representou o país no Fórum Económico Mundial, em Davos, e estará na conferência de segurança internacional de Munique, marcada para a próxima sexta-feira. Há um ano, neste mesmo encontro, Volodymyr Zelensky pedia soluções internacionais para o conflito congelado no Donbas. Cinco dias depois começava a invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia.

