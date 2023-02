Começou a nova ofensiva russa? Há movimentações no Donbas, mas ainda não é o grande ataque que os ucranianos esperam

O aparato da passagem de Zelensky por Bruxelas quase ofuscava a nova vaga de ataques russos, descrita pelas autoridades ucranianas como “a grande nova ofensiva a leste”. Em 24 horas, porém, a salva de mísseis russos dispersou-se por todo o país, à semelhança do que Moscovo já tinha feito há alguns meses. Mísseis S-300 foram lançados sobre a cidade de Zaporíjia e a região de Kharkiv. Terão sido até 35, de acordo com autoridades ucranianas. Os ataques aconteceram um dia depois de o líder da administração regional de Luhansk, Serhiy Hayday, ter referido que a Rússia tinha intensificado a atividade naquela região do país, como “parte da ofensiva de larga escala" que vinha planeando. Mas estará a nova grande ofensiva já em marcha? O grau de dispersão dos disparos leva os analistas a crer que a tal ofensiva, de grande relevo e dramatismo, ainda não começou.

