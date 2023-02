“A alma deste país mudou para sempre em apenas um ano”: reportagem numa noite de poesia no centro de Kiev

Hoje a noite pertence a Marina. O bar e galeria de arte Modi - o nome vem do pintor e escultor italiano Amedeo Modigliani - está com casa cheia para uma leitura de poesia, aberta a todos os que tenham a coragem de derramar a alma ao microfone, mas a estrela é Marina Tseluiko, 40 anos, mãe, poetisa, pasteleira antes da guerra e cozinheira do batalhão Azov durante quatro meses de guerra. “Já sei que vão perguntar se são fascistas, não são fascistas, são iguais aos outros homens corajosos que defendem a Ucrânia”.

