“A liberdade é como o ar: ninguém repara quando é puro, mas asfixia-se quando é rarefeito”

A Rússia exige a detenção de Dmitry Glukhovsky, após ter acusado o autor do best seller “Metro 2033” de partilhar “informação falsa” nas redes sociais sobre a invasão da Ucrânia. Segundo Moscovo, o escritor quis descredibilizar o exército e a figura do Presidente.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler