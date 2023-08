Francina Armengol, apoiada por Pedro Sánchez, é a nova presidente do Congresso dos Deputados, com apoio de esquerda e nacionalistas

Francina Armengol é a nova presidente do Congresso dos Deputados espanhol. Eleita à primeira volta na sessão inaugural da legislatura, a socialista recebeu 178 votos, dois a mais do que a maioria absoluta.

Antiga presidente do governo regional das ilhas Baleares, Armengol foi apoiada pelo seu Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE, centro-esquerda, do primeiro-ministro Pedro Sánchez, com 121 deputados), a que se juntaram a frente de esquerda radical Somar (31), Esquerda Republicana da Catalunha (independentista, 7), Juntos pela Catalunha (independentista, 7), Euskal Herria Bildu (nacionalistas radicais bascos outrora braço político do grupo terrorista ETA, 6), Partido Nacionalista Basco (moderado, 6) e Bloco Nacionalista Galego (1).

O Partido Popular (PP, centro-direita), o mais votado nas eleições legislativas antecipadas de 23 de julho, propôs para o cargo Cuca Gamarra, que não foi além dos 139 votos (137 do seu partido, e os deputados únicos da Coligação Canária e da União do Povo Navarro). Já o Vox (extrema-direita) fez avançar Ignacio Gil Lázaro, que obteve apenas os 33 votos da sua bancada parlamentar.

A votação dá a Sánchez razão para esperança numa investidura como primeiro-ministro para mais um mandato. O socialista precisa do apoio (voto a favor) das forças que ajudaram a eleger Armengol para alcançar esse objetivo.

O mais difícil é o Juntos pela Catalunha, cujas exigências de amnistia para os envolvidos na tentativa de secessão de 2017 (incluindo o seu líder e ex-presidente da região, Carles Puigdemont) e referendo de autodeterminação são inconstitucionais.

Para o Juntos e a ERC apoiarem Armengol, valeu a promessa de promover o uso das línguas co-oficiais de Espanha no Parlamento, a par do castelhano, e de investigar o caso Pegasus de espionagem indevida a políticos catalães.

PP domina o Senado

Na Câmara alta, Pedro Rollán (PP) não teve dificuldade em ser eleito presidente. Os populares têm maioria absoluta, pelo que foi o único candidato a receber votos, em número de 142. Houve três para Pelayo García Montero, do Vox, e 114 votos e branco.

Só participaram na votação 259 dos 266 senadores. Destes, 208 são eleitos diretamente (foram-no a 23 de julho) e 58 designados pelos parlamentos das regiões espanholas. Faltam sete, a indicar pelas comunidades de Múrcia, Aragão, Astúrias, La Rioja ey Navarra.