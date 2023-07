Vox “impõe as suas ideias” ao PP e “tenta inocular o ódio”, acusa presidente dos socialistas no Parlamento Europeu

Nasceu em Barakaldo, na província basca da Biscaia, mas foi na comunidade autónoma de Castela e Leão que Iratxe García Pérez se licenciou e iniciou na política. Na segunda metade dos anos 90 foi secretária-geral das Juventudes Socialistas de Espanha em Valladolid, passando depois a ocupar o mesmo cargo a nível da comunidade autónoma.

Mais tarde, foi eleita deputada nacional por Valladolid e ocupou-se das questões das políticas sociais e do trabalho no Congresso. É eurodeputada desde 2004 e, desde 2019, preside à Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu (PE), família política de centro-esquerda de que fazem parte o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) e o PS português. Pelo meio presidiu à Comissão de Direitos da Mulher e Igualdade de Género do PE.

Em entrevista ao Expresso, García Pérez não hesita em apontar “retrocessos inaceitáveis” na maior comunidade autónoma de Espanha, onde estudou e começou a trabalhar na política, e que foi a primeira governada por uma coligação entre o Partido Popular (PP, centro-direita) e o Vox (extrema-direita). A região tem sido vista como “antecâmara” do que poderá ser um Governo nacional dos dois partidos a sair das eleições de domingo.