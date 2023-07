Líder parlamentar do PP em Castela e Leão reconhece “mal-entendidos” com o Vox, mas garante que não houve retrocesso em direitos

O Partido Popular (PP, centro-direita) é o mais representado nas Cortes de Castela e Leão, onde ocupa 31 dos 81 assentos parlamentares. Seguem-se os socialistas, com 28, e o Vox (extrema-direita), com 13. Há mais de um ano que o PP governa esta comunidade autónoma em coligação com o partido de extrema-direita. Raúl de la Hoz, líder parlamentar do PP castelhano-leonês, recebeu o Expresso no edifício-sede das Cortes, a três dias das legislativas antecipadas em Espanha.

Das eleições de domingo poderá resultar um novo Governo de coligação entre os dois partidos de direita, desta vez de âmbito nacional. Ainda assim, De la Hoz continua a apostar num cenário que as sondagens sinalizam como improvável. “O melhor para os cidadãos é um Governo só do PP, que tenha capacidade de dialogar com absolutamente todos os outros partidos.”