Esquerda espanhola tenta recuperar fôlego num debate a que Núñez Feijóo não quis comparecer

A ausência do presidente do Partido Popular (PP, centro-direita), Alberto Núñez Feijóo, marcou o debate a três de quarta-feira à noite na RTVE, televisão pública espanhola. Estiveram presentes o primeiro-ministro Pedro Sánchez, candidato do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE, centro-esquerda); Santiago Abascal, líder do Vox (extrema-direita); e a chefe do conglomerado de partidos de esquerda Somar, Yolanda Díaz, vice-primeira-ministra de Sánchez.

O nome do ausente Feijóo ouviu-se mais de 60 vezes durante hora e meia. Recebeu críticas unânimes, fora e mesmo dentro do seu partido, por ter decidido não participar. Justificou-se com a alegada “falta de neutralidade” da emissora.

O recontro político, último grande ato coletivo antes das legislativas antecipadas do próximo domingo, foi considerado “decisivo” para os resultados, num contexto de alta indecisão e incerteza. Desde segunda-feira não é permitido, por lei, publicar estudos de opinião.