Vice-presidente de Castela e Leão acusa Feijóo de ser “centro-esquerda cobarde” e Lula rosto da “esquerda corrupta do Brasil”

Hélder Gomes

Juan García-Gallardo, do Vox, não poupa o líder do PP, principal força do governo regional de coligação de que é número dois. E fá-lo com desdém: “Nenhum primeiro-ministro de um grande país europeu apoia o senhor Feijóo”. A campanha para as legislativas de domingo aquece em dia de debate com os principais candidatos, com exceção, precisamente, do líder do maior partido da oposição