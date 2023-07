Unidos pelas batatas e no apoio às direitas que governam Castela e Leão para “varrer o sanchismo de vez”

CESAR MANSO/AFP/Getty Images

Não será descabido supor que as batatas que Jesús Fernando produz já tenham chegado às mãos de Esteban para este as servir como patatas bravas. O funcionário de um restaurante em Valladolid vai votar PP no domingo e até assume pontos de contacto com o Vox. “Gosto das políticas deles, mas também tenho medo. O Vox quer erradicar a imigração e eu sou imigrante”, diz. Os dois partidos governam a comunidade autónoma há mais de um ano. Mesmo com os prejuízos que uma decisão recente provocou nos criadores de gado, Jesús Fernando garante que “as piores decisões para o sector vieram do Governo de Sánchez”