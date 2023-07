A revolta dos ‘ganaderos’, o pedido da cabeça de um ‘consejero’ e o ‘retroceso’ na igualdade: os 15 meses do Vox em Castela e Leão

Claudia Alba/Europa Press/Getty Images

A extrema-direita entrou de rompante na maior comunidade autónoma de Espanha, arrecadando a vice-presidência e três pastas do governo regional. A da Agricultura é a que se tem revelado mais problemática, com pedidos de demissão do seu titular, confrontos em Salamanca e prejuízos estimados em quatro milhões de euros em dez dias. Na última semana antes das legislativas de domingo, o Expresso está em reportagem em Castela e Leão, “antecâmara” do que poderá ser um Governo nacional PP-Vox