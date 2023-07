Bildu: o partido outrora ligado à ETA que é hoje apoio de Pedro Sánchez

Getty Images

A coligação independentista basca, herdeira do Batasuna (antigo braço político da ETA), mudou de estratégia desde que o grupo terrorista se dissolveu. Tornada apoio fundamental do Governo espanhol, disputa a hegemonia regional ao Partido Nacionalista Basco. Ao mesmo tempo, os pactos com os socialistas motivam críticas da direita ao primeiro-ministro Pedro Sánchez