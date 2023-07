Entrevista ao Presidente do governo da Galiza: “Os socialistas dizem que podem fazer acordos com quem quiserem, mas o PP não. É inaceitável”

Getty Images

Alfonso Rueda não poupa nas farpas ao primeiro-ministro espanhol. Presidente do governo regional da Galiza pelo Partido Popular (centro-direita), acusa o socialista Pedro Sánchez de desprezar a sua região por conveniência partidária. Confia vê-lo substituído, após as legislativas de 23 de julho, por Alberto Núñez Feijóo, de quem o próprio Rueda foi vice entre 2009 e 2022. Embora se alegre por o Vox quase não ter presença na sua região, defende o direito do PP a fazer pactos com a extrema-direita noutras partes de Espanha e, se for caso disso, para formar o próximo Governo central