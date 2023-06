PP já abraça o Vox sem ambiguidades: há mais de 100 negociações em curso

Já não há dissimulação. Alberto Núñez Feijóo, líder do Partido Popular (PP, centro-direita), o mais votado nas eleições regionais e municipais de 28 de maio, validou o acordo com o Vox (extrema-direita) alcançado terça-feira, 13 de junho, para formar um governo de coligação na Comunidade Valenciana, uma das mais povoadas e prósperas de Espanha, e desalojar do poder os socialistas, que o exerciam através de um Executivo com o Podemos e a esquerda local (Compromisso) desde 2015.

Ao fim de semanas a negar a disposição para pactuar com a extrema-direita e de contornar compromissos com o partido de Santiago Abascal, Feijóo acabou por saudar o pacto: “Na Comunidade Valenciana, o Vox foi determinante e recebeu votos de muita gente”, justificou-se o líder popular. Abre as comportas de uma avalancha de negociações nas comunidades autónomas e câmaras municipais de toda Espanha onde alianças entre os dois partidos da direita possam afastar o maior adversário, o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE, centro-esquerda), perdedor a 28 de maio.

Os dirigentes do PP e do Vox deram carta branca às estruturas locais para forjarem os acordos necessários. Abriu-se a porta para Feijóo percorrer o caminho até à Moncloa (sede da presidência do Governo) de mão dada com o Vox, a seguir às legislativas antecipadas de 23 de julho. O chefe dos populares insiste: “O meu objetivo não é negociar com o Vox, mas conseguir uma maioria suficiente para governar, como na Andaluzia ou em Madrid.”