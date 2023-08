Andrew Tate, influencer e ex-kickboxer acusado de tráfico humano, foi libertado de prisão domiciliária

Um juiz de Bucareste decidiu esta sexta-feira levantar a prisão domiciliária que o tribunal tinha imposto a Andrew Tate, influencer e empresário conhecido pelas suas posições misóginas, super-conservadoras, e por ganhar milhões com cursos para “formar homens a sério”, por tráfico de pessoas e organização criminosa. O seu irmão, Tristan Tate, também está acusado dos mesmos crimes. O tribunal de segunda instância de Bucareste informou, num comunicado citado pelo jornal “The Guardian”, que “substitui a medida de prisão domiciliar pela de controlo judicial por um período de 60 dias, de 4 de agosto a 2 de outubro”.

Os dois irmãos continuam a aguardar julgamento, mas podem circular livremente na capital romena e em todo o distrito Ilfov, ao qual pertence Bucareste. No entanto, não podem contactar com os outros dois suspeitos, testemunhas do caso ou com as alegadas vítimas.

Andrew e Tristan foram presos em março e acusados em junho, mas negam todas as acusações. Os procuradores acusam-nos de tráfico humano, violação e constituição de grupos criminoso para explorar sexualmente várias mulheres.

Em 2016, Tate, um ex-kickboxer britânico-americano, foi retirado do programa do Big Brother, versão britânica, depois de um vídeo em que ele ataca uma mulher ter começado a circular na internet. Depois desse episódio, Tate parece ter abraçado a ideia que muitos já tinham feito de si e aproveitou a fama para fazer muito dinheiro com livros, palestras e até uma universidade online onde homens de todo o mundo se podiam inscrever para aprender a fazer milhões na bolsa ou a conseguir dormir com dezenas de mulheres.

A acusação depositada no tribunal de Bucareste diz que os quatro réus começaram as suas atividades em 2021, através da formação de um grupo criminoso cujo objetivo seria obter mulheres para trabalho sexual na Roménia, mas também em outros países, incluindo nos Estados Unidos e no Reino Unido, as duas nacionalidades dos irmãos Tate. Pelo menos sete mulheres dizem ter sido recrutadas por um dos irmãos, Andrew com 36 anos e Tristan com 34, segundo as informações que se conhecem da acusação e que têm sido reveladas por vários jornais internacionais.

As alegadas vítimas foram posteriormente levadas para prédios na zona de Ilfov, que circunda a capital, onde onde foram intimidadas, colocadas sob constante vigilância e forçadas a contrair dívidas, acreditam os promotores romenos. Os acusados forçavam as mulheres a participar em atos sexuais, que posteriormente foram colocados nas redes sociais. Tate está acusado de ter violado uma mulher duas vezes, em março de 2022. Foram apreendidas propriedades, carros e mais de 300 milhões de dólares em criptomoedas. Num outro processo que ainda não tem acusação formalizada, Andrew e Tristan podem acabar acusados de lavagem de dinheiro e tráfico de menores.

Promessas de casamento e vida de luxo

Os advogados dos dois irmãos já disseram que os dois “abraçam a oportunidade para demonstrar a inocência e limpar a reputação.

Tanto Andrew como Tristan são conhecidos pelos longos relambórios misóginos com os quais enchem as redes sociais. Porém, acreditam os procuradores, no lado criminoso das suas vidas, ambos eram delicados com as mulheres e aliciavam as vítimas prometendo-lhes relações estáveis, casamentos, uma vida de luxo.

Uma das mulheres, que deu à BBC o nome de “Sophie” para proteger a sua identidade, disse que Tate a convenceu a ir para a Roménia com ele, onde depois a forçou a realizar atos de cariz sexual em frente a uma câmara de um computador. As visualizações pagas, acredita a investigação, eram uma importante fonte de rendimento dos irmãos Tate, que mantinham também “cursos” online para homens que quisessem aprender tudo sobre “relações entre homens e mulheres”.

Em entrevista à BBC, Andrew Tate disse simplesmente que essa mulher tinha sido inventada e negou também ter dito todas as coisas de que o acusam, apesar de a jornalista o ter confrontado com vídeos seus, frases publicadas nas redes sociais e várias outras provas.

O conteúdo publicado por Tate nas suas redes sociais foi classificado por associações como a Rape Crisis como altamente perigoso para a população feminina por ter como base o argumento de que as mulheres devem sempre submeter-se ao homem. Mas o influencer que vende a hiper-masculinidade e o luxo como formas de vida, nega qualquer incitação. “Eu nunca, nunca encorajei ninguém a atacar mulheres. Eu defendo o trabalho árduo, disciplina. Eu sou um atleta. Falo contra as drogas, a favor da religião, contra o álcool, contra o crime com armas brancas. Eu sou contra todos os problemas da sociedade moderna”, disse Tate, sugerindo que os comentários foram tirados do contexto e que muito do que ele diz são piadas.