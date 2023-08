Coreia do Norte diz que soldado norte-americano entrou no país para escapar aos "maus-tratos" no Exército dos EUA

Quando o soldado norte-americano Travis King foi detido na Coreia do Norte após ter atravessado a fronteira com a Coreia do Sul no passado dia 18 de julho, ninguém soube explicar quais foram as suas motivações para entrar no país. Esta quarta-feira, as autoridades norte-coreanas avançaram uma suposta explicação: King atravessou a fronteira para escapar aos "maus-tratos humanos" e ao racismo no seio do exército dos EUA.

A agência estatal da Coreia do Norte, a KCNA, citada pelo diário britânico The Guardian, afirma que Travis King terá ainda confessado às autoridades locais que “procurou refúgio” na Coreia do Norte devido à sua “desilusão com a desigualdade da sociedade norte-americana”.

King, atualmente detido pelo exército norte-coreano, avançou também a KCNA, representa uma nova frente de confronto num período de extrema tensão entre os EUA e a Coreia do Norte, dois rivais históricos. Nos últimos meses, a Coreia do Norte tem intensificado os testes de mísseis balísticos intercontinentais e ostentado o seu programa nuclear. E o incidente com King aconteceu no dia em que um submarino de mísseis nucleares dos EUA atracou no porto sul-coreano de Busan, demonstrando o poderio militar norte-americano.

Soo Kim, ex-analista da CIA, os serviços secretos dos EUA, considera que a captura do soldado de 2.ª classe pode ser vista como uma vantagem para o regime de Pyongyang: "É oportunidade para a propaganda do regime fazer o que lhe compete - manipular a situação de forma a criticar os EUA e expressar a profunda hostilidade de Pyongyang em relação a Washington", disse ao The Guardian.

Além do trunfo ideológico, há também a possibilidade de utilizar King como uma moeda de troca em qualquer futura negociação com os EUA, trocando a sua liberdade por um alívio nas muitas sanções atualmente aplicadas ao país, por exemplo.