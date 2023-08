Mais um julgamento no horizonte de Trump, desta vez na Geórgia

O ex-Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, será indiciado pela quarta vez, desta feita no estado da Geórgia, onde procuradores locais entregarão - eventualmente hoje ou amanhã - o teor de uma acusação sobre a alegada tentativa de manipulação da contagem dos votos após as eleições de novembro de 2020.

No início de 2021, a responsável máxima pela investigação, Fani Wills, procuradora do condado de Fulton, eleita com o apoio político e financeiro do Partido Democrata, iniciou o seu trabalho, ao longo do qual interrogou mais de 70 testemunhas.

A suposta pressão conduzida por Trump tornou-se do conhecimento público, após a revelação do teor dos telefonemas feitos pelo próprio ao secretário de estado da Geórgia, Brad Raffensperger, insistindo para que este ordenasse uma recontagem dos votos. Num deles foi muito claro:“ Preciso de 11 mil votos.”