Caso dos documentos secretos: Trump declara-se inocente de todas as acusações

Como era esperado, o ex-Presidente norte-americano Donald Trump declarou-se esta terça-feira inocente dos 37 crimes de que é acusado e que estão relacionados com a retenção ilegal de documentos classificados, confirma o “New York Times” e outros órgãos de comunicação que assistem à audiência.



Trump chegou esta tarde ao tribunal federal em Miami para se render formalmente às autoridades antes da audiência histórica. Segundo a Reuters, os procuradores do Departamento de Justiça não solicitaram que Trump ficasse detido, uma vez que não foi considerado risco de fuga. Desse modo, o ex-Presidente norte-americano poderá sair em liberdade sem quaisquer condições.

O processo legal vai desenrolar-se no auge da campanha presidencial de 2024 e poderá trazer profundas consequências não apenas para o seu futuro político, mas também para a sua própria liberdade pessoal.

O ex-Presidente chegou cerca de uma hora antes da audiência, agendada para as 15h (hora local, 20h em Lisboa) num tribunal federal em Miami, na Florida, estado onde Trump reside e onde tem uma forte base de apoiantes.

O que está em causa e a segurança do tribunal

Donald Trump é acusado de 37 crimes relacionados com a retenção ilegal de documentos classificados, incluindo sobre o programa nuclear dos EUA.

“Estamos a levar este evento muito a sério e há possibilidade de as coisas piorarem”, afirmou o chefe da polícia de Miami, Manuel Morales, citado pelo jornal “The Guardian”. “Estamos a trazer recursos suficientes para lidar com multidões entre 5000 e 50 mil pessoas. Não esperamos nenhum problema, mas estamos prontos”, acrescentou.

O tribunal onde se vai realizar a audiência foi cercado com fita policial. Também o autarca de Miami declarou previamente “plena fé e confiança” de que a polícia “terá o plano de ação e os recursos adequados” para conseguir enfrentar os eventuais distúrbios que surgirem. “Estamos preparados”, assegurou Francis Suarez citado pelo mesmo jornal.

O antigo Presidente dos Estados Unidos enfrenta ainda acusações de retenção intencional de informações de defesa nacional, conspiração para obstruir a justiça e ocultação de documentos e registos. As acusações contra Trump — que é candidato às eleições presidenciais de 2024 — foram tornadas públicas na última sexta-feira.

Após sair da Casa Branca, o ex-chefe de Estado norte-americano guardou documentos ultra-secretos, incluindo sobre o programa nuclear dos EUA, na sua mansão em Mar-a-Lago, na Flórida. Documentos que revelam “potenciais vulnerabilidades dos Estados Unidos e dos seus aliados a ataques militares e planos para uma possível retaliação em resposta a um ataque estrangeiro”.

Trump considerou “ridícula e infundada” a acusação “feita pelo Departamento de Justiça de Joe Biden” que “será recordada como o pior abuso de poder na história” dos Estados Unidos. “Lançaram uma caça às bruxas atrás da outra para tentar parar o nosso movimento, para frustrar a vontade do povo americano. No fim não estão a vir atrás de mim. Eles estão a vir atrás de vocês”, declarou este sábado, perante centenas de apoiantes.