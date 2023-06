Biden caiu numa cerimónia da Força Aérea dos EUA mas “está bem”

Joe Biden tropeçou num “saco de areia no palco”, após congratular um cadete, informou o diretor de comunicação da Casa Branca, Ben LaBolt, através de uma publicação no Twitter. O Presidente “está bem”, assegurou.

Ao fim de breves segundos, Joe Biden ergueu-se e apontou para algo no palco que o fez tropeçar – um saco de areia, como esclareceu mais tarde o assessor Ben LaBolt.

Com 80 anos, Biden é o mais velho Presidente dos Estados Unidos, mas a idade não o impediu de anunciar que vai recandidatar-se à Casa Branca no próximo ano. Se for reeleito em 2024, terminará o seu segundo mandato com 86 anos.