“Se não é Biden, quem é que vai conseguir evitar o regresso de Trump?”: os trunfos e as desvantagens do Presidente recandidato

Com taxas de aprovação baixas, a rondar os 40%, Joe Biden nunca foi um Presidente muito popular. Não é, por isso, de admirar que a sua recandidatura à Casa Branca, oficializada esta terça-feira, tenha sido recebida com pouco entusiasmo. Um dos fatores que mais pesa é a idade: Biden tem agora 80 anos, o que faz dele o Presidente mais velho da história dos Estados Unidos. Se fosse reeleito em 2024, terminaria o segundo mandato com 86 anos. Apesar da idade e de outros fatores que jogam contra ele, Biden poderá conseguir assegurar o seu lugar na Casa Branca.

“As sondagens vão dizendo que Biden é o único candidato que pode efetivamente ganhar as eleições a Donald Trump”, tal como aconteceu nas presidenciais de 2020. “É natural que os democratas vão pela hipótese segura”, analisa Diana Soller, investigadora no Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, acrescentando que não há “grande alternativa” ao atual Presidente norte-americano dentro do Partido Democrata, “profundamente dividido”.