Trump ridiculariza DeSantis por falhas no anúncio de candidatura presidencial

O ex-Presidente dos EUA Donald Trump ridicularizou o governador da Florida, Ron DeSantis, após os problemas técnicos que atrasaram o anúncio formal da candidatura deste à Casa Branca, feito na quarta-feira.

"Eu conheço Ron. Da mesma forma que ele geriu o anúncio, irá gerir o país", escreveu Trump na rede social Truth Social, referindo-se às falhas técnicas no evento de anúncio da candidatura presidencial de DeSantis.

Aquele que seria o primeiro evento de campanha do governador do estado norte-americano da Florida, e ao qual centenas de milhares de pessoas estariam a tentar aceder, foi constantemente interrompido na quarta-feira, quando os servidores do Twitter aparentemente não conseguiram lidar com o aumento do tráfego.

Trump não poupou críticas a este lançamento atribulado da candidatura às eleições primárias do Partido Republicano, realizado na companhia do dono da plataforma de rede social, Elon Musk, dizendo que "foi uma catástrofe".