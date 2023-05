Congressista americano acusado: “Mentir assim dá prisão, Sr. Santos”

O caloiro mais falado em Capitol Hill (sede do poder legislativo), o republicano George Santos, de 34 anos, ganhou fama devido à longa lista de mentiras, depressa convertida num filão de piadas para os programas da noite televisiva. “Quando um dia prepararem uma biografia cinematográfica de George, começará assim: “Baseada numa história falsa”, parodiou Bill Maher há menos de um ano, no seu programa “Real Time”, no canal HBO.

As versões coloridas do passado jorraram assim que Santos chegou a Washington, oriundo de Long Island, cidade de Nova Iorque. Das falsidades sobre a sua educação, ações de caridade, causa da morte da mãe, passando pelo seu suposto judaísmo, Santos parecia não conseguir controlar-se. Mesmo depois de apanhado, rejubilava com a atenção de que era alvo.