"Não é assim que os homens brancos lutam": Tucker Carlson e a mensagem que terá sido a gota de água para a Fox News

Uma mensagem escrita por Tucker Carlson poucas horas após o ataque ao Capitólio, a 6 de janeiro de 2021, que veio ao de cima na véspera do julgamento de difamação da Dominion Voting Systems contra a Fox News, pode estar por detrás da saída do famoso ‘pivot’ do canal norte-americano, revelou o jornal “The New York Times”.

A mensagem, cuja destinatária foi uma produtora na Fox News, relatava o estado de espírito de Carlson perante a violência levada a cabo naquele dia por largas centenas de apoiantes de Donald Trump. ex-Presidente dos EUA. Na passagem mais comentada, o ‘pivot’ debruça-se sobre um vídeo que mostra três homens a atacar um membro da Antifa, um movimento de extrema-esquerda: “Eram três contra um, pelo menos. Atacar um homem assim é obviamente desonroso. Não é assim que os homens brancos lutam”.

Já era conhecida a sua tendência para explorar as divisões raciais muito prevalentes nos EUA, sendo que no seu programa incrivelmente popular, o “Tucker Carlson Tonight”, promovia habitualmente teorias da conspiração que davam conta de um suposto plano para substituir a população norte-americana branca e cristã por emigrantes de outras etnias e religiões. Mas esta mensagem em particular terá causado um enorme desconforto entre as chefias da Fox News, notou o “New York Times”, representando a gota que fez o copo transbordar, e que levou a que a empresa o despedisse uma semana depois.