Fox News despede apresentador Tucker Carlson

A Fox News anunciou esta segunda-feira que rompeu a sua ligação profissional com o apresentador Tucker Carlson, conhecido por difundir teorias da conspiração e conotado frequentemente com a extrema-direita norte-americana, refere a CNN .

A decisão foi comunicada uma semana após a Fox News ter aceitado pagar 787,5 milhões de dólares à Dominion Voting Systems, empresa que desenvolve sistemas de voto eletrónico e que processou a estação televisiva por difamação, pelos comentários que sugeriam ter existido fraude eleitoral nas presidenciais de 2020.

Nesse processo, Carlson foi ouvido como testemunha, embora fosse responsável por apenas uma das 20 alegadas difamações em direto.

No entanto, foram reveladas em tribunal mensagens que Tucker Carlson trocou com outros colegas da Fox News, nas quais confessava que odiava Trump e que o seu mandato presidencial foi um “desastre”, além de rejeitar as teorias da conspiração que alegavam que Trump tinha sido ‘roubado’ na contagem dos votos, o que contrastava radicalmente com a narrativa que depois promovia em direto.