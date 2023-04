Balão de espionagem chinês conseguiu recolher informações de bases militares sensíveis dos EUA

O objeto voador foi dissimulado voando no formato de um ‘oito’ em pelo menos um dos locais. A NBC News revela que foram recolhidos sinais eletrónicos “que podem ser captados de sistemas de armas ou incluir comunicações do pessoal da base”.

Um balão de espionagem chinês - com o tamanho de três carrinhas escolares - conseguiu reunir informações ao sobrevoar edifícios militares sensíveis nos Estados Unidos da América, de acordo com a NBC News , que cita dois altos funcionários norte-americanos e uma outra fonte que mantém contactos com a Defesa. Apesar dos esforços da Casa Branca para impedir a recolha de dados, o balão de espionagem foi posto a sobrevoar as bases militares em várias ocasiões, tendo enviado a informação a Pequim em tempo real.

As autoridades chinesas rejeitaram as acusações de que o balão fosse um objeto de espionagem do Governo, e acusaram os EUA de reagir exageradamente ao caso de uma embarcação civil não tripulada que acidentalmente se desviou do seu percurso. No entanto, as autoridades norte-americanas acreditam que o balão esteve a sobrevoar a América do Norte durante uma semana, até ser abatido por uma aeronave na costa da Carolina do Sul, sobre o Oceano Atlântico, a 4 de fevereiro.

O balão de espionagem que desencadeou uma crise nas relações diplomáticas entre os EUA e a China, levando o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, a adiar a sua visita a Pequim, passou a ser monitorizado no trecho da viagem entre o Alasca e Montana. É naquela região que o Departamento de Defesa norte-americano guarda recursos nucleares na base da Força Aérea (Malmstrom). A NBC News detalha que o balão acelerou nesse momento, quando Pequim tentava retirar o objeto do espaço aéreo dos EUA.

As fontes ouvidas pela NBC News também afirmaram que o Governo dos EUA limitou a capacidade do balão de recolher informação de bases militares sensíveis, bloqueando-o e retirando dos locais os potenciais alvos. Depois de abatido o balão, os destroços continuam a ser analisados por peritos em segurança dos EUA. De acordo com Washington, a China terá fixado balões como aquele em mais de 40 países, cobrindo os cinco continentes. “Não é uma violação grave”, disse Biden. “É uma violação do direito internacional. É o nosso espaço aéreo. E, assim que chega ao nosso espaço, podemos fazer o que quisermos com ele.”