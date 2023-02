Balão de espionagem, "ovo de Godzilla" ou esfera do "Dragon Ball": misterioso objeto detetado numa praia japonesa intriga autoridades

Uma esfera com manchas avermelhadas, de ferro enferrujado, com 1,5 metro de diâmetro, foi detetada na praia de Enshu, na cidade de Hamamatsu, na costa do Pacífico do Japão. A descoberta já foi apelidada de "ovo de Godzilla", e suscitou dúvidas e especulação por parte da polícia e dos moradores locais, revela o jornal “The Guardian”. Se os locais compararam a peça esférica a um objeto da série “Dragon Ball” ou a um objeto voador não identificado, caído do céu, as autoridades admitem não saber em que consiste o objeto, dizendo apenas que não há risco de explosão.

A hipótese de se tratar de uma mina foi descartada, com os cientistas a usarem raios-X para examinar o interior do objeto, depois de isolada aquela área na praia de Enshu. A polícia bloqueou o acesso num raio de 200 metros em torno da bola enquanto os especialistas tentavam, sem sucesso, desvendar o mistério.

De acordo com as autoridades do país, a esfera é oca. Mas nem a polícia nem a equipa perita em explosivos souberam ainda identificar a peça metálica. As autoridades esclareceram que não há indícios de que estejam perante um instrumento de espionagem de autoria das vizinhas Coreia do Norte ou China. Foi até lançada a suspeita de que a esfera possa afinal ser uma bóia, devido às duas alças levantadas observadas na superfície esférica. As duas estruturas seriam, dessa forma, ganchos, dos quais a bóia se soltou, tendo começado a flutuar.

O objeto foi encontrado por uma moradora local que caminhava na praia e logo alertou a polícia, dado o aspeto incomum da sua descoberta. O canal japonês NHK mostrou imagens das autoridades a contemplarem o objeto, tentando desvelar a sua natureza.

Fotografias do objeto foram enviadas à Defesa japonesa e à guarda costeira para uma análise mais aprofundada. A polícia garantiu que a remoção do objeto acontecerá em breve.

O Japão assumiu que “suspeita fortemente” que vários balões chineses de espionagem tenham entrado no seu território nos últimos anos. A mais recente descoberta surge após os EUA terem derrubado, no início do mês, um suposto balão espião chinês. O Governo japonês expressou preocupação em relação à China na quarta-feira, tendo lançado suspeitas de que balões de vigilância tenham surgido no seu céu pelo menos três vezes desde 2019. Pequim tem rejeitado as acusações de espionagem.

Os ministros da Defesa dos dois países reuniram-se na quarta-feira, naquele que foi o primeiro diálogo bilateral sobre segurança nos últimos quatro anos.