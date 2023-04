Tornado "desvastador" faz fez pelos menos 10 mortos, 30 pessoas foram hospitalizadas e há mais 600 feridos

Pelo menos dez mortos, 30 pessoas com ferimentos que justificaram internamento hospital e 600 feridos considerados ligeiros é o balanço da passagem de um tornado “devastador” que está a passar pelo sul e pelo centro dos Estados Unidos. A de Little Rock, no estado norte-americano de Arkansas, é dos locais mais afetados.

Na cidade de Belvidere, no Illinois, a tempestade fez colapsar o tecto do Apollo Theatre. Um a pessoa morreu e cinco ficaram gravemente feridas. Pelo menos 260 pessoas estavam no local, onde iriam decorrer vários concertos de bandas de metal. O tornado atingiu a região na sexta-feira, capotando carros, destruindo telhados e derrubando árvores. Vários edifícios foram fortemente danificados. No sábado, os serviços de emergência estavam a tentar fazer uma primeira análise da extensão dos estragos, que é total em alguns locais.

A agência Associated Press fala de cenas de destruição quase total em pequenas cidades como Wynee, no Arkansas, onde morreram quatro das dez vítimas mortais até agora confirmadas pelas autoridades. Também houve mortos nos estados do Alabama e do Indiana.

O tornado chegou primeiro à parte oeste de Little Rock, capital do Arkansas, destruindo or completo um centro comercial e depois atravessou o rio até ao norte da cidade e continuou para as pequenas cidades em redor, onde provocou danos graves em centenas de prédios e pequenos negócios, escreve a AP.

Também no Tenessee muitas estradas foram cortadas pelas autoridades por não ser seguro circular devido à falta de luz e à queda de objetos. No Arkansas quase um milhão de pessoas ficaram sem luz.