Atiradora que matou seis pessoas em escola de Nashville terá premeditado atentado e planeou outros alvos

A atiradora que matou nesta segunda-feira três crianças e três adultos numa escola em Nashville, no estado norte-americano do Tennessee, era uma antiga aluna daquela escola e planeou o ataque, anunciaram as autoridades policiais. Um manifesto encontrado na sua casa indica que outros locais seriam possíveis alvos, disse ainda a polícia. A mulher, natural de Nashville, morreu na segunda-feira em confronto com os agentes da polícia dentro da The Covenant School, uma escola cristã particular fundada em 2001 e que acolhe cerca de 200 alunos, desde a pré-escola até ao sexto ano.

Em conferência de imprensa, o Chefe da Polícia de Nashville, John Drake, revelou que Audrey Hale, 28 anos, terá premeditado o tiroteio, na sequência das autoridades terem encontrado na casa onde residia com os seus pais, planos da escola onde estavam detalhadas as entradas do edifício e a localização das câmaras de segurança foram marcados. As autoridades encontraram também um “manifesto”. O documento “mostra que ia haver um tiroteio em massa em vários locais, e a escola era um deles”, afirmou John Drake à televisão norte-americana. A mulher, que foi descrita pelas autoridades como transexual, não tinha registo criminal e conseguiu entrar na escola por uma das portas laterais, carregando duas armas semiautomáticas e pelo menos uma pistola. O porta-voz da polícia de Nashville, Don Aaron, disse numa conferência de imprensa anterior que a resposta da polícia foi “rápida” e que, depois de terem tido acesso ao primeiro andar da escola, os agentes ouviram tiros vindos do segundo andar e decidiram subir as escadas. Já no segundo andar encontraram uma jovem que estava a disparar e dois polícias acabaram por abrir fogo contra ela. Vários alunos foram vistos a deixar a escola – cercada por carros da polícia – para uma igreja próxima ao local, para se reunirem com seus pais. Don Aaron explicou que num dia normal há cerca de 209 estudantes na escola, que emprega mais de 40 funcionários.