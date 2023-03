Capitólio: seis membros de grupo extremista 'Oath Keepers' considerados culpados

Seis membros do grupo de extrema-direita norte-americano 'Oath Keepers' foram esta segunda-fgeira considerados culpados de várias acusações relacionadas com o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021, segundo a imprensa local.

Neste terceiro julgamento em torno dos 'Oath Keepers', considerados cruciais no planeamento do ataque, quatro foram considerados culpados de conspiração para impedir os trabalhos do Congresso, o que é punível com 20 anos de prisão, e dois foram condenados por acusações menores.

Os réus Sandra Parker, Laura Steele, Connie Meggs e William Isaacs foram acusados de entrar no Capitólio durante o motim e tentar chegar à câmara do Senado antes de serem travados por polícias com recurso a gás pimenta.

Já Michael Greene, um veterano militar acusado de ser um dos líderes da operação dos Oath Keepers em 06 de janeiro, e Bennie Parker, marido de Sandra, não entraram no Capitólio, mas ainda faziam parte da conspiração e entraram no complexo.

O júri permanece num impasse em relação a duas acusações que pesam sobre esses dois réuss e continuará a deliberar.

O fundador dos Oath Keepers, Stewart Rhodes, e outro membro desta organização de extrema-direita tornaram-se em novembro passado os primeiros participantes no ataque ao Capitólio dos Estados Unidos a serem condenados por conspiração sediciosa.

Em 06 de janeiro de 2021, estes membros dos Oath Keepers atacaram o Congresso norte-americano juntamente com outros mil apoiantes do ex-presidente Donald Trump, que incentivados pelo Republicano procuraram impedir a certificação da vitória eleitoral de Joe Biden nas eleições presidenciais.

Desde o ataque, mais de 950 apoiantes de Donald Trump foram presos e acusados de semear o caos na sede da democracia norte-americana.