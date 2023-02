Republicanos lançam investigação sobre a origem da pandemia de covid-19

Os republicanos da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos iniciaram uma investigação sobre a origem da pandemia de covid-19, solicitando documentos e testemunhos de atuais e ex-funcionários do Governo liderado pelo democrata Joe Biden.

Os líderes republicanos do comité de supervisão da câmara baixa do Congresso norte-americano e do subcomité sobre a pandemia estão à procura de informações, inclusive de Anthony Fauci, epidemiologista e antigo conselheiro da Casa Branca, sobre as alegações de que o vírus SARS-CoV-2 escapou acidentalmente de um laboratório chinês.

"Esta investigação deve começar com onde e como este vírus surgiu, para que possamos tentar prever, preparar ou impedir que aconteça novamente", destacou o congressista republicano Brad Wenstrup, de Ohio, presidente do subcomité sobre a pandemia, num comunicado divulgado na segunda-feira.

Já James Comer, do Kentucky, presidente do comité de supervisão, assegurou que os republicanos vão "seguir os factos" e "responsabilizar os funcionários do governo dos EUA que participaram em qualquer tipo de encobrimento".

As cartas a Fauci, à responsável pela inteligência dos Estados Unidos, Avril Haines, ao secretário da Saúde Xavier Beccera e outros, são o mais recente esforço da nova maioria republicana para cumprir as promessas feitas durante a campanha para as intercalares de 2022.

Wenstrup, que é também membro de longa data do Comité de Inteligência da Câmara dos Representantes, acusou os serviços secretos dos EUA de reterem fatos importantes sobre a sua investigação à covid-19.

Os republicanos deste comité emitiram no ano passado um relatório argumentando que há "indicações" de que o vírus pode ter sido desenvolvido como uma arma biológica dentro do Instituto de Virologia de Wuhan, na China.

Esta posição contradiz uma avaliação da comunidade de inteligência dos EUA divulgada de forma não classificada em agosto de 2021, segundo a qual analistas não acreditam que o vírus seja uma arma biológica, embora possa ter escapado derivado de um acidente de laboratório.

As cartas enviadas na segunda-feira não requerem a cooperação dos destinatários.

No entanto, quando o relatório dos republicanos foi divulgado em dezembro, Wenstrup sublinhou que os congressistas emitiriam intimações caso as potenciais testemunhas não cooperassem.

É extremamente difícil para os cientistas estabelecer definitivamente como as doenças surgem, mas estudos de especialistas em todo o mundo determinaram que a covid-19 pode ter surgido de um mercado de animais vivos em Wuhan, China.

Muitos cientistas, incluindo Fauci, que até dezembro foi o principal consultor de Biden para a saúde, dizem que ainda acreditam que o vírus provavelmente surgiu na natureza e saltou de animais para humanos, um fenómeno bem documentado.

Inicialmente rejeitada pela maioria dos especialistas em saúde pública e funcionários do Governo, a hipótese de que a covid-19 começou numa fuga acidental num laboratório começou a ser examinada depois do Presidente Joe Biden ter determinado uma investigação sobre este assunto, em maio de 2021.

A revisão de 90 dias pretendia pressionar as agências de inteligência norte-americanas a recolherem mais informações e reverem o que já tinham. Mas a revisão provou ser inconclusiva sobre a origem do vírus SARS-CoV-2.