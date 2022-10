Invasão do Capitólio: “Houve comportamento cúmplice por parte da cúpula da polícia local”

Aos 73 anos o general Russel Honoré é das figuras públicas mais acarinhadas nos Estados Unidos da América, devido à forma como coordenou a operação de controlo do caos em Nova Orleães, após a passagem do furacão Katrina, em 2005, uma tragédia que provocou perto de 2000 mortos. Passados 15 anos o Expresso volta a entrevistá-lo. O militar fala de nova crise, fruto da invasão do Capitólio na semana passada, episódio que classifica de “tentativa de golpe de Estado” (tese partilhada até por aliados do ainda Presidente Donald Trump). Com o país num cenário “semelhante” ao que viveu durante a Guerra Civil, este “tesouro nacional”, como lhe chamou o ex-Presidente George W. Bush, deixa um conselho ao próximo inquilino da Casa Branca, Joe Biden: “Não conduza o camião a olhar para o espelho retrovisor”.

