Amazónia: Lula entre prometer e cumprir

Na semana em que é lançado o Projeto Bruno e Dom (ver revista E) e que por todo o Brasil se realizam ações de protesto contra os assassínios do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, a política brasileira dividiu-se entre a opção pela proteção ambiental da Amazónia — uma promessa clara do terceiro mandato presidencial de Lula da Silva — e a valorização dos interesses económicos, defensores da exploração das riquezas naturais do território brasileiro.

Na terça-feira, a Câmara dos Deputados aprovou, por 283 votos contra 155, um polémico projeto legislativo que limita a demarcação de terras indígenas. O texto será agora enviado ao Senado e debatido pelos juízes do Supremo Tribunal Federal.

