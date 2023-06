Pesca ilegal: a última investigação do jornalista que queria “salvar a Amazónia"

Alex-Rufino/OJO PUBLICO

No dia 5 de junho de 2022, o jornalista britânico Dom Phillips desapareceu com o seu guia e amigo, o indigenista Bruno Pereira, no Vale do Javari (Brasil). Os seus corpos foram encontrados dez dias depois, após as confissões dos principais suspeitos: pescadores clandestinos. Durante um ano, o consórcio Forbidden Stories e os seus parceiros investigaram esta prática que ameaça os recursos naturais da Amazónia e a sobrevivência dos povos indígenas, que Bruno Pereira deu a vida para defender. O consórcio revela, pela primeira vez, a organização criminal por detrás do assassinato, assim como as suas possíveis ligações com o tráfico de droga

