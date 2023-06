Juntos no terreno para investigarmos a pilhagem da Amazónia

A notícia esteve em todo o lado, mas como em todas as notícias, ela veio e foi, levada pela torrente de acontecimentos e a sucessão de ciclos mediáticos. Dom Phillips, um jornalista britânico a residir no Brasil, e Bruno Pereira, um especialista em povos indígenas da Amazónia, desapareceram numa área remota junto à fronteira com o Peru no dia 5 de junho de 2022 e durante duas semanas a operação de busca para os encontrar foi acompanhada de muito perto por jornais e televisões, mas com o tempo o assunto foi perdendo importância mediática.

Poucos dias depois de os seus corpos terem sido encontrados no Vale Javari e de os autores materiais do crime terem confessado à polícia o que tinham feito, o consórcio Forbidden Stories, uma organização sem fins lucrativos sediada em Paris, começou a convocar jornalistas do Brasil e de outros países.