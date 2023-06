"Eu não sou um ex-Presidente normal": julgamento de Bolsonaro foi suspenso, mas continua esta sexta-feira

O magistrado Raul Araújo abriu, esta quinta-feira, a terceira sessão do julgamento de Jair Bolsonaro, depois de na véspera o relator do processo Benedito Gonçalves ter votado a favor da inelegibilidade do ex-chefe de Estado até 2030. Araújo foi ao encontro das expectativas de Bolsonaro, ao afirmar: “Entendo inexistente o requisito de suficiente gravidade, lembrando que boa parte do discurso (feito na reunião com embaixadores) reconheço como normal, exceto pelo facto de que caracterizada propaganda eleitoral indevida naquela ocasião que a propaganda eleitoral era proibida”. Na sua extensa argumentação de voto, Araújo – que foi nomeado por Lula da Silva para o Supremo Tribunal de Justiça em 2010 – votou contra a cassação de direitos de Jair Bolsonaro: “Facto é que a intensidade do comportamento concretamente imputado - a reunião de 18 de julho de 2022 e o conteúdo do discurso - não foi tamanha a ponto de justificar a medida extrema da inelegibilidade. Especulações e ilações outras não são suficientes para construir o liame causal e a qualificação jurídica do ato abusivo", afirmou o magistrado.

O terceiro magistrado a votar (no coletivo de sete), Floriano Azevedo Marques defendeu a condenação de Bolsonaro e “a inclusão da minuta do golpe na ação. Porém, afirmou que o documento e outras transmissões e discursos feitos pelo ex-Presidente são apenas acessórios ao posicionamento dele, focado na reunião com embaixadores”, escreve o jornal “O Globo”. André Ramos também votou a favor da inelegibilidade de Bolsonaro, afirmando que a liberdade de expressão é um direito fundamental que "não alberga a propagação de mentiras".