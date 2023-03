Pelo menos 11 mortos em operação policial em favela do Rio de Janeiro

Pelo menos 11 pessoas foram mortas esta quinta-feira numa operação policial numa favela perto da cidade brasileira do Rio de Janeiro, incluindo um líder de uma fação criminosa do norte do Brasil, disseram os media locais.

A operação no complexo do Salgueiro, localizado em São Gonçalo, um subúrbio pobre do Rio de Janeiro, tinha como objetivo capturar "membros do Comando Vermelho do estado do Pará que aí se tinham refugiado", disse a polícia, confirmando a operação, mas não o número de 11 mortos anunciado pelo website do G1.

A polícia acrescentou que a operação estava "ainda em curso" no final do dia. O Comando Vermelho é uma das principais organizações criminosas do Brasil e é muito ativo no tráfico de droga.

O governador do estado do Pará, Helder Barbalho, já reagiu através do Twitter. "A Polícia Civil paraense deflagrou uma operação conjunta com a Polícia Civil do Rio de Janeiro tendo como alvo integrantes de fações criminosas do Pará. Leonardo Araújo, conhecido como "L41" , foragido da justiça, morreu em confronto com os agentes de segurança", escreveu.

"Ele era a principal liderança da maior organização criminosa que atua no Pará e ordenou diversos ataques também no Rio de Janeiro. A operação segue em andamento e também estão sendo cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão", acrescentou.

A operação policial visou os responsáveis por uma série de ataques a agentes de segurança pública no Pará, bem como outros chefes de fações criminosas envolvidos em recentes ataques a favelas na zona ocidental do Rio de Janeiro, onde veículos foram incendiados na quarta-feira, disse a polícia.

O governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, disse que uma segunda operação policial, realizada hoje no complexo da Maré no norte do Rio de Janeiro, levou à detenção do chefe do tráfico de droga em Sergipe.