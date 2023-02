Bolsonaro “não vislumbrou segurança para voltar ao Brasil”, diz o mais antigo juiz do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes

O decano dos 11 juízes que compõem o Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro tem 67 anos e foi nomeado pelo ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso em 2002. Entre 2008 e 2010, Gilmar Mendes presidiu ao STF, órgão judicial que é quase um ator político, porque, diz Mendes, “é um tribunal que tem funções de um Tribunal Superior, e um Tribunal Constitucional com competências talvez bem mais amplas do que as do português”. Ao mesmo tempo, alerta, “é suscetível de ser provocado por muitos órgãos e entidades políticas ou sociais”.

O ex-Presidente Jair Bolsonaro está nos Estados Unidos há mais de um mês. Saiu com visto de turista para não assistir à posse de Lula da Silva. Agora que perdeu a imunidade, pode ser condenado e preso?

O dado objetivo que temos é a prisão de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e secretário de Segurança do Distrito Federal [ausente do posto a 8 de janeiro, dia dos ataques de bolsonaristas aos poderes democráticos, em Brasília]. Nas buscas e apreensões em sua casa, apareceu um documento que sugere um intuito de articulação, ainda que um tanto canhestra, de rutura institucional, de golpe de Estado. Terá de ser discutido, e a quebra de sigilo pode indicar maior responsabilidade política ou penal de Bolsonaro. No Tribunal Superior Eleitoral também há processos de abuso de poder contra o ex-Presidente, que podem resultar na sua inelegibilidade. Temos de aguardar os desdobramentos das investigações, que prosseguem.

