Junta militar de Myanmar impõe adiamento de eleições, mas alivia penas para mostrar “progressos”. Causa rohingya foi “esquecida”

Três dias, três anúncios. O arranque desta semana foi fértil em declarações da junta militar que está no poder em Myanmar desde o golpe de Estado de 1 de fevereiro de 2021. Na segunda-feira, anunciou o prolongamento do estado de emergência por seis meses. Na terça, um perdão parcial a Aung San Suu Kyi, antiga líder de facto do país do sudeste asiático. E na quarta, a substituição de cinco ministros.