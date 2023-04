Taiwan encara exercícios militares da China como "falta de responsabilidade"

A Presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, condenou esta terça-feira as últimas manobras militares do Exército Popular de Libertação da China no Estreito da Formosa afirmando que Pequim demonstra "falta de responsabilidade".

Os exercícios militares da República Popular da China que terminaram na segunda-feira e que se prolongaram durante três dias foram uma "manobra de retaliação" contra o encontro entre a chefe de Estado de Taiwan (República da China) e Kevin McCarthy da Câmara dos Representantes do Congresso dos Estados Unidos.

O encontro entre Tsai Ing-wen e McCarthy ocorreu na semana passada na Califórnia, Estados Unidos.

"Como Presidente, represento o nosso país no mundo quer durante visitas (oficiais) aos países aliados quer em escalas nos Estados Unidos ou em contactos com os nossos amigos internacionais. Isto acontece há muitos anos e corresponde às expectativas do povo de Taiwan", disse Tsai numa declaração escrita difundida hoje em Taipé.

"A China usou isto [o encontro na Califórnia] como pretexto para dar início a exercícios militares, criando instabilidade no Estreito de Taiwan. Isto não é uma atitude responsável por parte da maior nação da região", acusou.

A República Popular da China encara os contactos internacionais de Taiwan como iniciativas no sentido da independência formal da ilha cuja soberania é reclamada desde a vitória dos comunistas na Guerra Civil chinesa que terminou em 1949.

As forças nacionalistas, lideradas por Chiang Kai-Shek (1887-1975), refugiadas na ilha estabeleceram na Formosa a República da China provocando tensões que se prolongam desde o final da Guerra Civil visto que Pequim pretende a reunificação do território mesmo que seja "preciso utilizar a força".

O Exército Popular de Libertação da República Popular da China reiterou as ameaças durante os últimos exercícios.

"As tropas no 'teatro de operações' estão prontas para lutar a qualquer momento e podem lutar a qualquer momento para esmagar qualquer forma de 'independência de Taiwan' assim como as tentativas de interferência estrangeira", disse o comando oriental do Exército Popular de Libertação em comunicado.

Nos últimos anos, a República Popular da China aumentou a presença militar no Estreito da Formosa usando aviões de combate com frequência diária e realizando manobras junto às águas territoriais e no espaço aéreo de Taiwan.

No passado mês de agosto, após a visita de Nancy Pelosi, na altura presidente do Congresso dos Estados Unidos, a República Popular da China realizou ensaios com mísseis balísticos ao largo de Taiwan tendo também enviado navios de guerra para o limite das águas internacionais.

Na mesma altura, Pequim ordenou disparos de mísseis que sobrevoaram a República da China e que acabaram por cair nas águas da Zona Económica Exclusiva do Japão provocando o agravamento das tensões na região.

As últimas manobras militares concentraram-se no desempenho dos meios aéreos da República Popular da China tendo Taipé indicado que mais de 200 aviões de combate de Pequim foram mobilizados.

Na segunda-feira, o Ministério da Defesa de Taiwan disse que registou a passagem de 91 aviões de combate da República Popular da China ao largo da ilha.

A CCTV, estação de televisão de Pequim, citando o Exército Popular de Libertação, disse que os exercícios simularam navegação de combate e a neutralização de alvos no mar.

Apesar do final das manobras, na segunda-feira, o Ministério da Defesa de Taipé disse hoje que oito navios de guerra da República Popular da China mantêm-se ao largo de Taiwan.

Entretanto, a chefe de Estado de Taiwan pediu hoje para a população da República da China ignorar o que considerou "desinformação" sobre os meios de defesa da ilha nacionalista.