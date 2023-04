Dívida dos países em desenvolvimento à China aumentou 422% desde 2010: conseguirá o Ocidente desarmar esta bomba-relógio?

Quando Xi Jinping, Presidente da China, inaugurou em 2013 a iniciativa Belt and Road [também conhecida como Nova Rota da Seda], apelidou-a como o “projeto do século”. O plano passava por construir uma nova rota da seda através do financiamento de projetos de infraestrutura e do cultivo de relações económicas e diplomáticas nas regiões da Ásia Central, África, Pacífico, América Latina e Europa, procurando expandir a influência política e financeira da China a nível mundial.

Uma década mais tarde, algumas vertentes desta iniciativa, quando enquadradas na estratégia global da China no plano internacional, suscitam preocupação no Ocidente. Em particular, as instituições financeiras internacionais já fizeram soar os alarmes face à política de empréstimos da China em países em desenvolvimento, muitos deles a requerer intervenções urgentes para evitar o incumprimento da sua dívida externa.