Níger: Milhares protestam junto à embaixada de França, enquanto junta militar alerta para “intervenção militar” iminente

As declarações antecederam a realização de uma “cimeira extraordinária” da organização, este domingo, em Abuja, na Nigéria, sobre “a situação política na República do Níger”, que também é membro da CEDEAO.

Alguns manifestantes insistiram em entrar no prédio e outros arrancaram a placa com a inscrição “Embaixada da França no Níger”, pisando-a e substituindo-a por bandeiras da Rússia e do Níger.

Um dos soldados, de pé num camião, cumprimentou a multidão que gritava “Rússia, Rússia, Rússia”, “viva o exército nigerino” e “Tchiani, Tchiani, Tchiani”, o nome do presidente do Conselho Nacional para a Salvaguarda da Pátria (CNSP, a junta militar autora do recente golpe de Estado), Abdourahamane Tchiani.

As manifestações, no entanto, foram proibidas pela junta militar.

A França, aliada do Níger na luta contra o jiadismo e na ajuda ao desenvolvimento do país africano, anunciou no sábado que suspenderia esse apoio, assim como a União Europeia.

“A União Europeia não reconhece e não reconhecerá as autoridades resultantes do golpe no Níger#, escreveu no Twitter o espanhol Josep Borrell, Alto representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança. “A ordem constitucional tem de ser totalmente restabelecida, sem demora. Estamos prontos para apoiar as próximas decisões da CEDEAO.”